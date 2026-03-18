山本由伸投手が「離れて寂しかった」と冗談を交わした相手を話しました。日本時間2月28日のジャイアンツ戦で先発を務めたのち、ドジャースを離れ、WBCへ向け侍ジャパンに合流した山本投手。侍ジャパンには戦略スタッフであり大谷翔平選手の通訳も務めるアイアトンさんが同行したため、普段山本投手の通訳の園田芳大さんはアメリカにとどまりました。山本投手は記者から「WBCで園田通訳と離れて、寂しかった？」と尋ねられると「す