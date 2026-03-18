女優の長谷川京子（47）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「@maisonannachoi今回もすごく可愛い」と書き出した長谷川。ネイルも同色で合わせたおしゃれなスーツ姿を披露した。ファンからは「とてもタイトなシルエットが今年は更に流行なんですね」「メイクも素敵、爪の先までお洒落すぎる」などのコメントが寄せられた。