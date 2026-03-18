アルク出版が18日、公式Xを更新。「ショーンK」ことショーン川上氏（57）の近影を公開した。公式Xはショーン川上氏の新刊を告知。「新刊『英語力の核心』（ショーン川上：著）の見本が到着ショーンさんが来社され、色紙にサインをいただきました」とつづり、ショーン川上氏が自著にサインしている写真を公開。茶髪でウエーブのかかったヘアスタイルで、うっすらと無精ひげを蓄えていた。左手首には重厚な腕時計が巻かれていた。