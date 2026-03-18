Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ木戸柊摩（２３）が、２連勝を狙い、ピッチに立つ。札幌は１８日、２日間のオフを終え、宮の沢で練習を再開した。今季初の９０分勝利を収めた１４日のアウェー・磐田戦（１〇０）で、右くるぶしを強打して後半３１分に交代となった木戸だったが、この日は全メニューを消化。骨にも異常はなく、「あの時はむっちゃ痛かったけど、オフにしっかり治したので。もう大丈夫です」。そう笑顔も交えなが