◇大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）幕下で西２枚目・大花竜（立浪）が東同２８枚目・和歌ノ富士（春日野）との５勝０敗対決に敗れ、初黒星を喫した。立ち合いで相手に左を差され、寄り切られた。「２本差しにいきたかったけど、立ち合いで差されちゃって、上体も起きてしまった」と悔やんだ。モンゴル出身で元学生横綱の和歌ノ富士とは学生時代に２度対戦していた。過去１勝１敗だったが「体が大きくな