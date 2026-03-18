１８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ＷＢＣの決勝でベネズエラが米国を破り、悲願の初優勝を飾ったことを報じた。ＭＣの石井亮次アナウンサーは「３対２でベネズエラが勝って世界一となりました。すごい試合でしたね」と試合経過を報じると「だから、日本が負けたベネズエラが優勝してくれたというところで、だから、うれしいのかな？なんだったのかな？」とポツリ。「強いチーム