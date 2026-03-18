【モデルプレス＝2026/03/18】元乃木坂46で女優の若月佑美が3月17日、自身のInstagramを更新。相棒のバイクとのツーリングショットを公開した。【写真】31歳元乃木坂46「かっこよすぎて痺れた」“体半分以上の高さ”相棒バイクとのツーリングショット◆若月佑美、相棒のバイク公開若月は「最高に優しい相棒です。この間、みんなでツーリングに行き漸く！MGにお願いして写真撮ってもらえた！」とコメント。赤がアクセントの黒い相棒