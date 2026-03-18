1973年の第4次中東戦争がきっかけで起きた第1次オイルショックでは、日本でトイレットペーパー騒動が起き、社会がパニック状態となった。コメンテーターの玉川徹さんは2026年3月18日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で、50年前と違い、今は石油備蓄があるから大丈夫という話をするが、備蓄が残り数日しかないとなったら、日本社会に何がおきるのか予想がつかないと、パニックへの不安を語った。「当時の人々は