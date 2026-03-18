岡山大学病院 岡山大学病院と両備システムズ（岡山市）は、AIの画像生成技術を用いて、大腸がんなどの病変を発見する技術の世界初の実用化を目指しています。この研究が、AMED・日本医療研究開発機構の「2026年度革新的がん医療実用化研究事業」に採択されました。 内視鏡を使った検査は、色素を散布して粘膜のコントラストを強調する方法がありますが、染色に時間がかかったり、医師の技術負担が大きかったりする課題があ