オンラインで育つ愛着と共創 茨城県鹿嶋市─。北浦と鹿島灘に挟まれた位置にあり、鹿島臨海工業地帯として大手鉄鋼会社が立地する「鉄の街」だ。また、日本建国・武道の神様を御祭神とする鹿島神宮やJリーグ・鹿島アントラーズのホームタウンであり、関東有数の「サッカーの街」でもある。 そんな同市も2020年以降は大きな逆風に直面している。人口減少だ。ところが一方で増えている人口の数