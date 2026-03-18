【南アフリカ】 消費者物価指数（2月）17:00 予想0.4%前回0.2%（前月比) 予想3.1%前回3.5%（前年比) 小売売上高（1月）20:00 予想2.8%前回2.6%（前年比) 【香港】 雇用統計（2月）17:30 予想3.9%前回3.9%（失業率) 【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（2月）19:00 予想1.9%前回1.7%（1.9%から修正）（前年比) 予想2.4%前回2.4%（コア・前