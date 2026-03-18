ＮＹ原油時間外取引 東京時間15:17現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝92.47（-3.74-3.89%） NY原油の下げが継続。朝の９６ドル台からじりじりと下げている、ドル円が１５８円５０銭台を付けるなど、ドル高が一服。