16:15訪日外客数（2月） 23:30米週間石油在庫統計 マックレム加中銀総裁、記者会見 19日 3:30パウエルFRB議長、記者会見 高市首相、米国訪問（21日まで）※19日に日米首脳会談 日銀金融政策決定会合（1日目、19日まで） 春闘集中回答日 ※予定は変更されることがあります。