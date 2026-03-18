テクニカルポイント 豪ドル/ドル、高値圏で保ち合い状態 0.7157ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7145エンベロープ1%上限（10日間） 0.7118現値 0.707521日移動平均 0.707410日移動平均 0.7072一目均衡表・転換線 0.7066一目均衡表・基準線 0.7003エンベロープ1%下限（10日間） 0.6994ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 0.6962一目均衡表・雲（上限） 0.68