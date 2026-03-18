VTuberプロジェクト「にじさんじ」のイベント『にじさんじ Spring Party 2026 in 東京ドームシティ アトラクションズ』が、4月1日〜5月24日に東京ドームシティ アトラクションズにて開催される。【画像】オリジナルボイスの特別演出も！「にじさんじ」コラボアトラクション一覧期間中は、｢学生服｣をモチーフにした描き下ろしビジュアルが登場し、前後半でユニットを入れ替え、総勢35人のライバーたちがイベントを盛り上げる。