乗務員採用プロジェクトの第3弾について説明する担当者の大上真司さん＝18日午前、岡山市北区岡山市の両備グループは18日、バスやタクシー、トラックの交通事業を展開するグループ企業13社で、乗務員採用プロジェクトの第3弾を始めたと発表した。人手不足が深刻化する中で、採用エリアを中四国に拡大。岡山を中心とした勤務地への移住支援を強化し、1年間で250人の採用を目指す。同プロジェクトでは、これまでに計387人を採用