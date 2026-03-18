イラン情勢に振り回されている株式市場。きょう株価は1500円以上の大幅な値上がりとなりました。きょうの東京株式市場で日経平均株価は1539円値上がりし、5万5239円で取引を終えました。終値として、1週間ぶりに節目の5万5000円を回復しました。日米で原油を共同備蓄することを検討していることなどが伝わり、原油の供給不安や景気減速への懸念がやや後退しました。また、前日のニューヨーク市場で主要な株価指数がそろって上昇し