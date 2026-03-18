カブスの鈴木誠也（31）が日本時間18日、取材に応じ、WBCで負傷した右膝の痛みについて「日に日に良くなっている感じ」と説明した。鈴木はWBC準々決勝のベネズエラ戦（15日）で、初回2死一塁で二盗を試みた際、ヘッドスライディングで右膝を痛め、無念の負傷交代。カウンセル監督（55）によると、MRIで検査した結果、後十字靭帯の軽度な損傷と診断されたという。鈴木は「膝（の怪我）っていうことがそもそも初めてだったので、ちょ