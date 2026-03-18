NHKは18日、東京・渋谷の放送センターの情報システムを管理する外部の担当者が、送信先を誤って職員や関係する業者ら3万2940人に一斉にメールを送信したと発表した。メールは100人単位で送信処理され、同じグループ内のメールアドレスが互いに確認できる状態だった。NHKによると、誤送信は17日午後7時ごろに発生。送信先にはNHKや関係団体の職員の他、NHKと取引がある外部事業者など8553人のアドレスが含まれていた。不正利用