東京都中央区のマンション群＝2025年11月不動産経済研究所が18日発表した2月の新築マンション1戸当たりの平均価格は、首都圏（1都3県）で前年同月比38.8％上昇の1億1025万円だった。1億円を超えるのは6カ月ぶり。1973年の統計開始以降、過去2番目に高い水準だった。前年同月比の上昇は10カ月連続となる。地域別に見ると、千葉県は前年同月の2.18倍となる1億3001万円で統計開始以降、過去最高だった。神奈川県が41.1％上昇の945