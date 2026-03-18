嵐の二宮和也（42）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「Netflix2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）スペシャルサポーター」を務めた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終えての思いをつづった。祝福の紙吹雪が舞う中、世界一に輝いたベネズエラの表彰式でのショットを投稿。「私のWBCが終わりました。本当に関わらせてもらって嬉しかったです。ありがとうございます」と感謝を記した後、「