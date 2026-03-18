サッカー元イングランド代表デビッド・ベッカム氏（50）とファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカムさん（51）夫妻の長男で、絶縁状態にあるブルックリン・ベッカム氏（27）が15日、妻で女優のニコラ・ペルツと共に、ベッカム家と家族ぐるみの仲で知られる英歌手エルトン・ジョン主催のオスカー鑑賞パーティーに出席していたことが分かった。ジョンは毎年、米ロサンゼルスで自身が設立したエイズ基金「エルトン・ジョン・エ