韓国の男性グローバルグループ・ＥＮＨＹＰＥＮのヒスンがグループを脱退すると１０日、所属事務所が発表し世間を驚かせる中、韓国ではこの問題が思わぬところに飛び火したと１８日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。記事によるとこの日、国民年金公団のキム・ソンジュ理事長が自身のＳＮＳで「国民年金国際年金支援センターが麻痺している事情」として「先週、突然、国民年金公団国際年金支援センターに国