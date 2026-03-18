「Netflix 2026 WBCスペシャルサポーター」二宮和也（42）が18日にXを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）決勝戦を終え、感想をつづった。二宮は13日に開幕した嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」（北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）の3公演に出演。札幌公演を終えた翌日の16日午後0時36分に「では、マイアミに行ってきます」と飛行機の絵文字付きでポスト。その後、日本時