3月18日、B2東地区の青森ワッツは、ワンウェイジャが右手三角骨剥離骨折と診断されたことを発表した。中国出身で現在27歳のワンは198センチ104キロのパワーフォワード。名古屋学院大学を卒業後、秋田ノーザンハピネッツに入団し、昨シーズンは福島ファイヤーボンズ、そして今シーズンから青森に加入した。B2リーグ戦では44試合に出場し、1試合平均26分35秒のプレータイムで