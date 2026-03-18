南海電気鉄道が３日続伸している。この日、自社株４９３万６７００株（消却前発行済み株数の４．３５％）を３月３０日付で消却すると発表しており、好材料視されている。消却後の発行済み株数は１億８４６万５７４６株となる。 出所：MINKABU PRESS