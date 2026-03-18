１８日の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅続伸した。米原油先物相場が下落し、インフレ高進を見込んだ債券の売り持ち高を解消する目的の買いが入った。 アジア時間１８日のＷＴＩ（ウェスト・テキサス・インターミディエート）の期近物は、一時１バレル＝９２ドル台に下落した。ホルムズ海峡を船舶が通過しているとの観測が広がり、海上輸送網の混乱による原油の先高観が和らいだ。この日は財務省による利