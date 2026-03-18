豊田通商＝上値指向に大幅３日続伸。同社はきょう、エネルギー・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）がナミビアで推進する希土類（レアアース）探査プロジェクトについて、共同開発事業者として参画すると発表。これが株価の支援材料となり、上げ幅を拡大している。ナミビア北部のクネネ州ロフダル地域において、ＪＯＧＭＥＣはカナダ企業とともに２０２０年から共同で探鉱プロジェクトを開始し、ディスプロシウムやテ