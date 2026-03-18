１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円７０銭前後と前日午後５時時点に比べ５０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円２５銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５８円９０銭前後で推移していたが、同５０分過ぎに１５９円１０銭台まで上昇した。ただ、その後はドル売り・円買いが強まり午後２時２０分過ぎに