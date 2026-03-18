SixTONESのデビュー6周年を記念し、TBS（6ch）が年6回放送する大型特別番組『6SixTONES』（読み：シックスストーンズ）の第2弾が、3月31日22時から放送されることが決定した。 【動画】SixTONES『6SixTONES』収録前の様子＆場面写真／白羽織袴姿のSixTONES 番組公式SNSで収録前のメイキング動画が公開され、リラックスした様子の6人に注目が集まっている。 ■黒ジャージ姿のSixTONES、収録前の自然体トӦ