東京機械製作所 [東証Ｓ] が3月18日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の5000万円→6億8000万円(前期は3億4500万円)に14倍上方修正し、一転して97.1％増益見通しとなった。ただ、通期の連結営業利益は従来予想の2億6000万円→2億5000万円(前期は6億4100万円)に3.8％下方修正し、減益率が59.4％減→61.0％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、