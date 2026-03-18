日本パレットプール [東証Ｓ] が3月18日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の最終利益(非連結)を従来予想の2億9200万円→1億2700万円(前期は3億1000万円)に56.5％下方修正し、減益率が5.8％減→59.0％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終損益も従来予想の1億4000万円の黒字→2500万円の赤字(前年同期は1億3000万円の黒字)に