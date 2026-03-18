ＴＯＡ [東証Ｐ] が3月18日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の47億円→50億円(前期は39.2億円)に6.4％上方修正し、増益率が19.8％増→27.5％増に拡大し、11期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の31.8億円→34.8億円(前年同期は31.5億円)に9.4％増額し、増益率