スターアジア不動産投資法人 [東証Ｒ] が3月18日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期の経常利益は前の期比1.7％減の47.5億円になり、26年7月期も前期比8.6％減の43.4億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を1745円→1769円(前の期は1803円)に増額し、今期は1650円にする方針とした。 株探ニュース