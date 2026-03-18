セントラル総合開発 [東証Ｓ] が3月18日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の8億円→2億円(前期は7.6億円)に75.0％下方修正し、一転して73.9％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の20.3億円→14.3億円(前年同期は20.6億円)に29.6％減額し、減益率が1.8％減→30.8％減に拡大する計算にな