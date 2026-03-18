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18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ15933721.5 50850 ２. 日経Ｄインバ 3948196.04600 ３. 野村日経平均 1642726.9 57450 ４. 日経ベア２ 1403943.3 113.1