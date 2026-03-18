18日の日経平均株価は前日比1539.01円（2.87％）高の5万5239.40円と5日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1495、値下がりは75、変わらずは16と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を423.84円押し上げ。次いでＳＢＧ が165.26円、東エレク が151.42円、ファストリ が60.17円、信越化 が47.97円と続いた。 マイナス寄与