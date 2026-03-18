18日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数429、値下がり銘柄数135と、値上がりが優勢だった。 個別ではインフォメティス、令和アカウンティング・ホールディングス、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、ステラファーマ、アスタリスクなど6銘柄がストップ高。ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙは一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス、ブレ