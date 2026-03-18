18日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比25.1％増の3547億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.5％増の2666億円だった。 個別ではＮＥＸＴ商社・卸売 が新高値。 そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル が9.19％高、グローバルＸメタルビジネス－日本