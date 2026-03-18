バレーボールキングでは「チェアマン通信『SVリーグのリアルをお届け』」と題し、2025-26シーズンから大河正明・SVリーグチェアマンのインタビュー記事を連載している。ファンや選手に「どんな改革が進められているか」「そこにどんな意味があるのか」を伝えることが、本連載の目的だ。 チェアマン通信の第4回では大河チェアマンに2月の簡単な振り返りと、「ホームアリーナ