元阪神監督の矢野燿大氏（57）が17日、名古屋テレビ【メ〜テレ】の「ドデスカ！」に出演。中日史上初の快挙の可能性について言及した。ドラフト1位・中西聖輝投手（22＝青学大）、同2位・桜井頼之介投手（22＝東北福祉大）の、1、2位ルーキーがそろって開幕ローテーション入りなら球団史上初の快挙となる。矢野氏は「2人に共通するのはあまり状態がよくなくてもある程度のピッチングが出来る計算しやすい投手」と解説した。