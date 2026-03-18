8年前、さいたま市の自宅で、同意を得た上で女性を殺害したなどの罪に問われている男が、初公判で起訴内容を認めました。【映像】連行される容疑者の様子斎藤純被告（31）は2018年1月、さいたま市大宮区の自宅マンションで、当時21歳の宮本果歩さんを同意を得た上で殺害した罪に問われています。きょうの初公判で、斎藤被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察側は「被告は小学生の頃から人を殺したい願望