ピクサーの物語の主人公になりきれるような没入体験型イベント「ピクサーの世界展」が、20日から10月12日まで東京・CREVIA BASE Tokyo（豊洲）で開催される。【写真多数】まるで小さくなったみたい！「ピクサーの世界展」がお披露目同展覧会では、圧倒的なスケールとクオリティでピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を再現している。これまでにスペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウ