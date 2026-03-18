フリーアナウンサーの本田朋子（42）が18日までに自身のインスタグラムを更新。家族での休日公園ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「のんびりと公園遊びして、おやつタイムはクレープをテイクアウト」とつづり始めた。「11歳になったナナちゃんもたっぷりお散歩できて良い表情」と愛犬との2ショットを公開。最後に「なんでもない日常だけど、特別なひととき」と家族の後ろ姿や、クレープを食べる様子を投稿して