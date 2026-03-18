WBC決勝でベネズエラがアメリカを下し初優勝を果たしました。【映像】ベネズエラの選手らの様子（複数カット）2度目の世界一を目指すアメリカと初優勝を狙うベネズエラが決勝で激突。アメリカは2点を追いかける8回。ランナー1塁でハーパー。反撃の同点2ランホームランを放ちます。一方、同点に追いつかれたベネズエラは9回。4番・スアレス。勝ち越しのタイムムリ―ツーベース。チームの主砲が土壇場で執念を見せます。アメ