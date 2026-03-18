1億5000万円以上を脱税した罪に問われているインフルエンサー宮崎麗果被告の初公判が開かれ、「間違いありません」と起訴内容を認めました。SNSで美容品などを紹介し収入を得るアフィリエイト広告会社「Solarie」と、代表でインフルエンサーの宮崎麗果こと黒木麗香被告は、法人税などおよそ1億5700万円を脱税した罪などに問われています。18日、東京地裁で開かれた初公判で黒木被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。