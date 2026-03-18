俳優の渡辺謙（66）が18日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終え、胸中を記した。渡辺は「Netflix2026ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務め、米動画配信大手「Netflix」での試合中継に出演して現地の熱狂ぶりを伝えていた。渡辺は「World Baseball Classic 2026素晴らしい決勝戦を目の当たりにして胸が熱くなりました」と書き出し、「不慣れな進行にスタッフ