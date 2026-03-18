フランスで留学中だった黒崎愛海さん（当時21）が行方不明となった事件で、殺人罪に問われている元交際相手のチリ人の男が、差し戻し控訴審の初公判で改めて無罪を主張しました。【映像】殺人罪に問われている元交際相手の様子黒崎愛海さんは10年前、留学中のフランス東部・ブザンソンで行方不明となり、元交際相手でチリ人のニコラス・セペダ被告（35）が殺人罪に問われています。セペダ被告は1審、2審ともに禁錮28年の判決