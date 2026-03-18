◇第6回WBC決勝米国2─3ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は17日（日本時間18日）、決勝でベネズエラに敗れ、2大会連続で決勝で涙をのみ、準優勝に終わった。試合後、マーク・デローサ監督（51）は次回大会での指揮に意欲を見せた。試合後の会見で、2大会続けて監督として米国代表を率いるも決勝で敗れ準優勝に終わった指揮官に対し