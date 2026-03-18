第３子出産を控えたドジャースのムーキー・ベッツの妻ブリアンナさんが、ドジャース奥さま会のメンバーや友人からベビーシャワーの祝福を受けた様子が１８日（日本時間）、ＳＮＳで公開された。妻の妊娠・出産を理由に今回のＷＢＣを辞退したベッツ。公開された動画では、体にぴたっとしたデザインの水色のノースリーブのワンピースを着たブリアンナさんのお腹はかなり大きくなっている。足元はシルバーのピンヒールのサンダル